Нетаньяху отверг условия ХАМАС

Израиль не прекратит бои в Газе в обмен на освобождение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной. Если мы согласимся с этим, мы не сможем гарантировать безопасность для наших граждан.

Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это», - подчеркнул израильский премьер.