Скончался командир подбитого российского самолета

Командир воздушного командного пункта Ил-22, получившего повреждения над Азовским морем, Виктор Климов погиб. Об этом сообщил российский летчик-испытатель Александр Гарнаев в своем Facebook.

Самолет посадил второй пилот, который также был ранен. Официально информация о гибели Климова не подтверждена.

В ночь с 14 на 15 января 2024 года украинские СМИ сообщили об ударе по двум российским самолетам в районе Азовского моря. Позже в сети появилось предполагаемое фото Ил-22, подбитого ВСУ.