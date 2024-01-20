Конфликт между Кличко и Зеленским набирает новые обороты

Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения по поводу вектора развития Украины, который выбрал президент Владимир Зеленский.

«То движение, которое мы видим сейчас, я не могу назвать демократическим. Это пахнет вертикалью и авторитаризмом», - сказал Кличко в интервью газете The Globe and Mail.

Он добавил, что в стране «почти нет свободы слова, высказывать мнение, идущее вразрез с государственной позицией, стало сложно».

Также Кличко считает, что именно из-за нынешней политики «украинцы не понимают, какова реальная ситуация на фронте».

Ранее Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского в Украине «практически не осталось независимых институтов власти».