Прощай, Твикс! Не забудем, не простим! эпическая история
Россию от Москвы до самых до окраин потрясла леденящая душу история.
Супружеская пара Гафуллиных переехала на новое место жительства из Башкирии в город Тихвин Ленинградской области. Кота по кличке Твикс, любимца семьи, сразу забрать с собой не смогли, его позже взялся привести старший родственник. Он взял билеты на поезд Екатеринбург – Санкт-Петербург, именно билеты – на себя и на кота, который был, как полагается, в переноске. Но в пути, когда мужчина заснул, животное выбралось и стало гулять по вагону. Обнаружившая его проводница решила, что это уличный кот, заскочивший на станции, и выбросила Твикса из поезда. Как она объяснила потом, чтобы он мог вернуться домой.
Все это произошло 11 января на стоянке в Кирове, когда стоял мороз в 25-30 градусов. Когда кинулись искать кота, был заведен даже специальный телеграм-канал, где информацией обменивались люди, принявшие участие в поисках. На него подписано около девяти тысяч человек. Непосредственно в спасательных мероприятиях были задействованы сотни добровольцев. 19 января о коте Твиксе узнала вся Россия, его судьба стала предметом повышенного внимания как простых граждан, так и высокого начальства.
20 января произошла трагическая развязка. Трупик животного нашли в сугробе недалеко от одного из железнодорожных переездов. Смерть, предположительно, произошла от собачьих укусов и обморожения: рядом на снегу следы собачьих лап. Предстоит официальное вскрытие. Теперь Россия в единодушном гневе требует наказать проводницу.
Масштабы и накал возмущения не преувеличены: за короткое время с 19 января, когда была создана петиция с требованием увольнения, она набрала больше трехсот тысяч подписей. Для сравнения: кандидату в президенты РФ нужно собрать не меньше ста тысяч подписей, для большинства это совершенно неподъемная задача.
«Федеральная пассажирская компания» оперативно отреагировала и ввела новые правила, по которым отныне проводники обязаны будут передавать на станциях потерявшихся животных представителям соответствующих организаций, которые станут разыскивать хозяев, поместив потеряшку в питомник.
Но гнев не стихает: представители Госдумы требуют уже не просто уволить проводницу, а посадить ее по статье об издевательстве над животными. Срок – до трех лет лишения свободы.
Кот Твикс, бесспорно, заслуживал лучшей судьбы. И то, как люди включились в его поиски, заслуживает высшей похвалы, такое неравнодушие встретишь нечасто, тем оно ценнее.
И все бы хорошо, кроме, разумеется, исхода этой истории, если бы она не происходила на фоне страшной и совершенно безумной войны, в которой гибнут и пропадают десятки тысяч людей, не животных. Равнодушие россиян к их судьбам и судьбам тех, кому еще предстоит умереть или пропасть, потрясают куда больше.
В связи со всенародной озабоченностью судьбой выброшенного на мороз кота некоторые комментаторы вспомнили, что именно в нацистской Германии было наиболее жесткое законодательство по защите прав животных.
Герман Геринг с трибуны заявлял, что те, кто «считают, что с животными можно обращаться как с бездушной собственностью», будут отправлены в концентрационные лагеря, а Генрих Гиммлер даже предлагал полностью запретить охоту на животных. В их представлении животные были природным совершенством и требовали защиты от человека. А вот человек нуждался в улучшении породы, некоторые же, лишенные арийской благодати, подлежали уничтожению.
Умиление россиян котиками уравновешивается их глубоким презрением к людям. Причем не только к другим народам, которые якобы позволено убивать, а в первую очередь к самим себе…