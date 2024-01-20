Леонид Швец, автор haqqin.az 22:18

Россию от Москвы до самых до окраин потрясла леденящая душу история. Супружеская пара Гафуллиных переехала на новое место жительства из Башкирии в город Тихвин Ленинградской области. Кота по кличке Твикс, любимца семьи, сразу забрать с собой не смогли, его позже взялся привести старший родственник. Он взял билеты на поезд Екатеринбург – Санкт-Петербург, именно билеты – на себя и на кота, который был, как полагается, в переноске. Но в пути, когда мужчина заснул, животное выбралось и стало гулять по вагону. Обнаружившая его проводница решила, что это уличный кот, заскочивший на станции, и выбросила Твикса из поезда. Как она объяснила потом, чтобы он мог вернуться домой.

Все это произошло 11 января на стоянке в Кирове, когда стоял мороз в 25-30 градусов. Когда кинулись искать кота, был заведен даже специальный телеграм-канал, где информацией обменивались люди, принявшие участие в поисках. На него подписано около девяти тысяч человек. Непосредственно в спасательных мероприятиях были задействованы сотни добровольцев. 19 января о коте Твиксе узнала вся Россия, его судьба стала предметом повышенного внимания как простых граждан, так и высокого начальства. 20 января произошла трагическая развязка. Трупик животного нашли в сугробе недалеко от одного из железнодорожных переездов. Смерть, предположительно, произошла от собачьих укусов и обморожения: рядом на снегу следы собачьих лап. Предстоит официальное вскрытие. Теперь Россия в единодушном гневе требует наказать проводницу. Масштабы и накал возмущения не преувеличены: за короткое время с 19 января, когда была создана петиция с требованием увольнения, она набрала больше трехсот тысяч подписей. Для сравнения: кандидату в президенты РФ нужно собрать не меньше ста тысяч подписей, для большинства это совершенно неподъемная задача.

«Федеральная пассажирская компания» оперативно отреагировала и ввела новые правила, по которым отныне проводники обязаны будут передавать на станциях потерявшихся животных представителям соответствующих организаций, которые станут разыскивать хозяев, поместив потеряшку в питомник. Но гнев не стихает: представители Госдумы требуют уже не просто уволить проводницу, а посадить ее по статье об издевательстве над животными. Срок – до трех лет лишения свободы. Кот Твикс, бесспорно, заслуживал лучшей судьбы. И то, как люди включились в его поиски, заслуживает высшей похвалы, такое неравнодушие встретишь нечасто, тем оно ценнее.