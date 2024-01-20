Беларусь готова проливать кровь за союзников

Республика Беларусь в соответствии со своей новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию, заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин.

«Отдельная глава появится в нашей Военной доктрине, где будут собраны воедино все те положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками, в том числе в рамках международных организаций», - сообщил он.

По словам Буторина, «Минск в военной доктрине изложит отношение к тому, как он рассматривает союзничество со стратегическими партнерами. Помимо этого, там закрепят основы отношения Белоруссии к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности - ООН и ОДКБ».