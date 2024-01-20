В ЕС уже все решили

Европейское информационное агентство Euractiv сообщило, что в ЕС разработали план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Предполагается, что непосредственные участники войны на данный момент не готовы к прямым переговорам, так что они будут вестись через посредников.

Для этого будет созвана мирная конференция, в которой примут участие ЕС, США, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Лига арабских государств и ООН. Палестинцев будут представлять Палестинская автономия и Организация освобождения Палестины, а группировка ХАМАС, которая в ЕС считается террористической организацией, до участия в переговорах допущена не будет.

Создатели плана урегулирования конфликта полагают, что конференция проработает год, после чего окончательный мирный договор будет готов. Он обязательно будет подразумевать создание независимого палестинского государства. И оно, и Израиль должны получить гарантии безопасности от участников мирной конференции.