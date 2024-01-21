Украина строит «линию Суровикина»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят собственную "линию Суровикина" для отражения наступления российских войск, сообщила 20 января британская газета The Telegraph.
По данным издания, новые укрепления начали появляться на ключевых участках фронта после неудавшегося контрнаступления ВСУ. Они включают окопы, бетонные противотанковые "зубы дракона" и подземные командные пункты. Территория активно минируется.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". После этого, как пишет The Telegraph, активизировалось строительство укреплений в районе Лимана и Авдеевки в Донецкой области, а также около Купянска в соседней Харьковской области. Кроме того, укрепления возводятся вдоль границы Украины с Россией и Беларусью.
"Новые оборонительные сооружения очень напоминают так называемую линию Суровикина - трехуровневую систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которые Россия успешно использовала для срыва контрнаступления Украины", - говорится в материале.
Однако речь не идет о столь же комплексных и мощных фортификационных сооружениях, которые выстроила Россия, поскольку ВСУ намерены вести "активную оборону", совмещая защиту укреплений и наступательные операции. Издание отмечает, что подобная стратегия применялась и ранее, в частности, при помощи нее ВСУ удалось освободить значительную часть Харьковской области осенью 2022 года.