Глава Минобороны Франции прибыл в Израиль

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Израиль для обсуждения возможностей по деэскалации напряженности в регионе, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Эта уже вторая поездка главы французского военного ведомства в Израиль с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По данным AFP, ключевой задачей визита является поиск возможностей для освобождения заложников и путей деэскалации напряженности в регионе.

По информации агентства, программа визита, который завершится в понедельник, предусматривает «встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом». Кроме того, Лекорню проведет встречу с родственниками людей, удерживаемых боевиками ХАМАС в заложниках.