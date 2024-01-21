Больше 30 человек, участвовавших в акциях в поддержку Фаиля Алсынова, были задержаны в Башкортостане.

Как сообщают зарубежные телеграм-каналы, по селу Темясово сегодня ездил автобус без номеров, в который грубо затаскивали людей, замеченных на протестах в Баймаке, и увозили в неизвестном направлении.

Связи с задержанными нет, сообщают их родственники.

Башкирского активиста Фаиля Алсынова, защищавшего шихан Куштау (один из уникальных древних холмов) от разработки, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он был осужден по делу о возбуждении ненависти из-за выступления на митинге против золотодобычи.

Перед объявлением приговора у здания Баймакского суда Башкортостана собрались сотни людей, поддерживающих Алсынова. Утром 17 января начались жесткие столкновения митингующих с силовиками, были замечены автомобили Росгвардии. Несколько десятков человек были задержаны, многие избиты в ходе митинга, ставшего самым массовым со времен акций в поддержку Навального. Силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, щиты и дубинки. Участники протеста сообщали о «жестких столкновениях» с полицейскими.