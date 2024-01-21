Более 95% японцев не любят Россию

Рекордные 95,3% жителей Японии заявили, что «не испытывают дружеских чувств» к России. Такие данные были получены в ходе ежегодного правительственного опроса общественного мнения, проведенного в сентябре–октябре.

Результаты опроса, опубликованные канцелярией кабинета министров, свидетельствуют о самом высоком уровне неприязни к стране с 1975 года, когда начали проводиться подобные исследования, сообщает Kyodo.

В ходе нынешнего опроса лишь 4,1% участников высказались о «дружественных чувствах» к России. Основной причиной этого стало российское вторжение в Украину. Японские средства массовой информации за последние два года активно освещали военные действия в Украине, поддерживая напряженный тон в отношениях с Москвой. Экономические санкции также оказали влияние на настроения японской публики.

Параллельно с ухудшением отношений к России рекордный уровень неприязни был зафиксирован в отношении Китая. 86,7% опрошенных заявили об отсутствии «дружеских чувств» к Китаю. Влияние напряженности в отношениях между Пекином и Токио, включая ситуацию в Тайване и конфликт вокруг островов Сэнкаку, сыграли ключевую роль в формировании отрицательного восприятия.

Негативное отношение к России среди граждан Японии последовательно бьет рекорды второй год подряд. В 2023 году в рамках аналогичного опроса только 3,1% респондентов положительно оценили отношения с Россией. О негативных чувствах по отношению к России говорили 94,7% опрошенных.