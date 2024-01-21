В Брюсселе сегодня обсудят мир между Баку и Ереваном

В понедельник, 22 января, главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудят урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, передают российские СМИ, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.

Отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступит с сообщением по армяно-азербайджанскому урегулированию.

Среди других вопросов, которые министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят, это военная и экономическая помощь Украине, палестино-израильский конфликт, миссия Евросоюза в Красном море, 13-й пакет антироссийских санкций.