«Некоторые западные разведывательные организации получили возможность вести бизнес в Турции, приезжать и уезжать без разрешения. Например, западный разведывательный самолет прилетает, остается на некоторое время и улетает. Или что-то подобное. При этом они не давали никакой информации о том, что было на борту, кто был на борту и что они делали», - приводит издание слова дипломата.

По его словам, Анкара в соответствии с национальной позицией Турции заявила, что «такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)».

По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, однако Анкара осталась на своей принципиальной позиции: «Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировало свою национальную позицию. Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию».