Экс-разведчик США: Путин не ответит на звонок Трампа

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер объяснил, почему экс-президент США Дональд Трамп не начал прямо сейчас процесс разрешения конфликта в Украине. Эксперт считает, что российский лидер Владимир Путин не ответил бы на звонок бывшего главы Соединенных Штатов.

«Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», - написал Риттер в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания президентом США урегулируют конфликт между Россией и Украиной еще до вступления в должность.