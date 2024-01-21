Мирзоян собрал в Вене армянских послов

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с послами, аккредитованными в европейских странах, США и Канаде, ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Отмечается, что встреча состоялась 20 и 21 января в Вене. В ней также приняли участие представители международных организаций.

«Министр проинформировал собравшихся о существующих проблемах, об усилиях Еревана, направленных на установление стабильности и мира в регионе, о перспективах продвижения повестки Еревана. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по международным и региональным темам», - говорится в сообщении МИД Армении.