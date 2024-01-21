«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», – цитируют казахстанские СМИ Смадиярова.

В МИД Казахстана также прокомментировали высказывания российской журналистки Тины Канделаки, которая заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. «Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное, что это соседняя страна, наши друзья, не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неверна. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу», — сказал Смадияров.

На прошлой неделе большой резонанс в Казахстане вызвал пост Канделаки, в котором она утверждает, что «в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Поводом для такого высказывания послужило переименование в Казахстане железнодорожных станций «Уральск» на «Орал» и «Узень» на «Жаңаөзен». «Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала Канделаки.