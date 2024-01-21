Канделаки в Казахстан вход воспрещен новость дополнена
Российской телеведущей, пропагандистке, генпродюсеру канала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», – цитируют казахстанские СМИ Смадиярова.
В МИД Казахстана также прокомментировали высказывания российской журналистки Тины Канделаки, которая заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. «Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное, что это соседняя страна, наши друзья, не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неверна. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу», — сказал Смадияров.
На прошлой неделе большой резонанс в Казахстане вызвал пост Канделаки, в котором она утверждает, что «в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Поводом для такого высказывания послужило переименование в Казахстане железнодорожных станций «Уральск» на «Орал» и «Узень» на «Жаңаөзен». «Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала Канделаки.