Американцы займутся исследованием президентских выборов в Азербайджане

На освобожденных территориях Азербайджана будет проведен социологический опрос. Об этом сказал представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бринбаум.

«Мы проведем предвыборный опрос с участием 3 000 избирателей. Посетив Карабах и Восточный Зангезур, здесь также будет проведен социологический опрос, который охватит экономическую, социальную, политическую и ряд других областей. В то же время мы проведем опросы о политических курсах. Наша организация будет осуществлять наблюдение на 500 избирательных участках в 40 районах с 25 наблюдателями. Каждые три часа будем делать внутренний отчет и делиться результатами с общественностью», - заявил Бринбаум.

Также Oracle Advisory Group проведет exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля.