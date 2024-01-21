Что за взрыв в Иране?

Сильный взрыв прогремел в промышленном центре в 140 километрах к востоку от Тегерана, утверждают израильские СМИ.

Согласно информации, это произошло утром в понедельник, 22 января, на одном из предприятий в городе Гермсар в провинции Семнан, к востоку от Тегерана. Причина взрыва пока не сообщается.

Недалеко от указанного района находится центр космических исследований имени Хомейни.

При этом агентство Fars утверждает, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ о том, что звук исходит из промышленного города Гермсар, здесь не зарегистрировано ни одного инцидента.