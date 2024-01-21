Сколько азербайджанцев депортировала Грузия?
В прошлом году из Грузии был депортирован 41 гражданин Азербайджана. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.
Отмечено, что в первом квартале 2023 года из Грузии были депортированы 13, во втором – 19, в третьем – 4, в четвертом – 5 граждан Азербайджана. 19 из депортированных граждан Азербайджана были несовершеннолетними.
В прошлом году из Грузии были депортированы всего 190 иностранцев.
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