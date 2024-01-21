Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане.

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие дни на территории Азербайджана сохранится ветреная погода, прогнозируется мокрый снег и снег.

Как сообщили в ГУГДП, водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть внимательными к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

Транспортные средства следует парковать в безопасных местах, вдали от шатких строений, рекламных щитов и деревьев.

С учетом возможного гололеда на дорогах в горных и предгорных районах водителям рекомендуется не использовать личный транспорт, особенно с неподходящими по сезону шинами, соблюдать ограничение скорости.