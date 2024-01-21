Совместное заявление Генпрокуратуры и Госслужбы по мобилизации

Принимаются серьезные меры по устранению случаев уклонения от призыва на военную службу. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Так, на основе материалов, поступивших в органы прокуратуры от Госслужбы, было проведено разбирательство в связи с фактами уклонения от призыва на действительную военную службу за 2023 год. В связи с указанными фактами в 20 случаях возбуждены уголовные дела по статьям 321.1 и 321.2 (уклонение от военной службы) УК Азербайджана, проведено предварительное расследование, 6 из уголовных дел направлены для рассмотрения в суды, по остальным продолжается расследование.

Кроме того, в настоящее время 125 человек переданы в распоряжение соответствующих управлений и отделов Госслужбы для направления на срочную действительную военную службу, а по другим материалам продолжается разбирательство, говорится в совместном заявлении.