Руфат Гаджиев не хотел жить на одну зарплату

Бывший начальник Губа-Хачмазского регионального управления образования Руфат Гаджиев арестован по обвинению в получении взятки в размере 53 тыс. манатов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Гаджиева было возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

Основанием для расследования стала поступившая информация о незаконных действиях Гаджиева на должности начальника Губинского районного отдела образования (ныне упразднено) в 2017-2022 гг. и начальника Губа-Хачмазского регионального управления образования, которое он занимал до 27 ноября 2023 года.

"По итогам расследования выявлены обоснованные подозрения в том, что Гаджиев неоднократно получал взятки в особо крупном размере от различных лиц за продление срока трудового договора, назначение на должность директора школы, а также за обещания не проводить проверки в школах и оказывать общее покровительство. Общая сумма полученных им взяток составила 53 тыс. манатов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Руфату Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана. Решением суда в отношении Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста, следствие продолжается.