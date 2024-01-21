Глава Башкортостана призвал чиновников «выходить из кабинетов»

Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал руководителей муниципалитетов теснее общаться с жителями после беспорядков в Баймаке. Об этом он сообщил на совещании в правительстве региона.

«Главы муниципалитетов, выходите из кабинетов и встречайтесь с людьми. Как только появляется вакуум между вами и людьми, он заполняется этими людьми. Сейчас не время кабинетного руководства, с людьми нужно встречаться. Да, вам много неприятных вещей скажут. И мне они говорят. Это нормально, люди имеют на это право», - сказал Хабиров.

Он добавил, что дни с 17 по 19 января были непростыми для республики, но жители Башкортостана прошли проверку на зрелость.

Напомним, что Баймакский районный суд рассматривал уголовное дело в отношении экоактивиста Фаиля Алсынова. Первые беспорядки произошли 15 января, когда у здания суда собрались сторонники подсудимого. 17 января суд приговорил его к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. В этот день в ходе беспорядков пострадали несколько человек, было возбуждено уголовное дело.