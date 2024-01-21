Выросло производство и продажи «СТП Полимер»

Компания «СТП Полимер», входящая в Группу компаний «СТП», за 2023 год добилась положительных результатов по ряду показателей. Так, по сравнению с январем 2022 года продажи выросли в 1,3 раза, объем экспорта – в 1,5 раза, а производство одного из продуктов компании – полимерных труб – увеличилось в 1,5 раза.

Компания «СТП Полимер» является вторым по величине предприятием на территории Сумгаитского технологического парка. Этот завод, начавший работу в декабре 2009 года, специализируется на производстве различных полимерных труб, является одним из крупнейших промышленных предприятий по производству полимерной продукции в регионе. Кроме того, на предприятии эксплуатируются полимерные фитинги, рулонные и полимеркомпозитные трубы, смесители-дозаторы и кабельные пластики, водопроводные и канализационные трубы, участки производства плит.

Весь производственный процесс осуществляется с помощью самого современного технологического оборудования производства германских Krauss Maffei, Unicor, Krah, австрийских Battenfield Cincinatti, Fux, итальянских Omipa и турецкой компании «Микросан». Вся готовая продукция тестируется в лабораториях, импортируемых из Дании. Лаборатории компании аккредитованы по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 17025:2008.

Большая часть технологического оборудования и сырья, произведенного в Германии, позволяет изготавливать продукцию, соответствующую современным мировым стандартам. Общая производственная мощность составляет более 250 000 тонн в год.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Группой компаний «СТП», можно получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.