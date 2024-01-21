Нармин Джарчалова возглавит операционную компанию по COP29

Нармин Джарчалова окончила Азербайджанский университет языков (степень бакалавра), в 2013 году - магистерскую программу Университета ADA по дипломатии и международным отношениям.

После Джарчалова окончила Программу повышения квалификации по публичному лидерству (Public Leadership Credential) Гарвардской школы Кеннеди, а в 2021-2022 годах - магистерскую программу государственного управления Университетского колледжа Лондона (UCL), одного из престижных университетов мира, с диссертацией на тему «Причины вырубки лесов на примере поддержки сельского хозяйства».

С 2013 года Нармин Джарчалова работала в отделе международных связей Центра Гейдара Алиева, была руководителем проектов в сфере охраны окружающей среды и климатической деятельности в Фонде Гейдара Алиева, занимала различные должности в Администрации президента Азербайджанской Республики. В 2023 году была менеджером проекта павильона Азербайджана на выставке COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах.