Запад уходит с Кавказа. Все определяют Турция с Россией экспертная оценка Лоуренса Броерса
Геополитическая ситуация, в которой оказалась Армения, полна опасной неопределенности: все происходящее здесь очень напоминает геополитические игры, решившие судьбу Южного Кавказа в начале ХХ века. Такое мнение выразил Лоуренс Броерс, известный эксперт по Южному Кавказу, программный директор Международной кризисной группы.
В интервью армянской службе «Радио Свобода» Броерс напомнил, что границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты по известным причинам. Есть, правда, узкая граница с Ираном: хотя исламская республика в определенном смысле является партнером Армении, однако это партнерство весьма ограничено. Отношения же с Грузией во многом зависят от Азербайджана и Турции.
«Это очень нестабильная ситуация, и мы действительно видим некоторые мнения, которые указывают на то, что все это напоминает геополитику начала ХХ века. Тогда региональные державы во многом и предопределили судьбу Южного Кавказа», – сказал эксперт.
Броерс заявил, что после карабахской войны Турция вернулась на Южный Кавказ в качестве региональной державы и готова применить силу, чтобы изменить результаты в свою пользу. По мнению эксперта, это часть более широкой геополитической конкуренции за многополярный мир. Западные ценности и институты здесь постепенно ослабевают, и для Армении складывается ситуация хрупкой, уязвимой и опасной неопределенности. Эксперт напомнил, что в такой ситуации Ереван ищет другие источники поддержки, в том числе Францию.
Броерс подчеркнул, что Россия на протяжении 30 лет старается поддерживать хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Позиция Москвы по карабахскому конфликту всегда отличалась от конфликтов в Южной Осетии и Абхазии: Россия никогда не рассматривала возможность признания сепаратистской «Нагорно-Карабахской Республики». Сейчас, по мнению Броерса, Азербайджан является более «логичным» партнером для России в регионе, чем Армения. Территория этой страны больше, чем у Армении, она имеет прямые границы с Россией и является государством с большой геополитической значимостью ввиду географических связей с Ираном и Южной Азией.
Эксперт заявил, что для России Азербайджан является важным связующим элементом большого евразийского проекта, включающего Турцию и Центральную Азию. Он отметил, что влияние России в регионе, похоже, ослабло, но добавил, что на самом деле это «полностью контролируемое ослабление».
«Россия более чем способна адаптироваться к различным обстоятельствам. Я думаю, что это существенно отличается от западной рецессии, которая, напротив, не контролируется и даже не признается», – считает Броерс.
Эксперт отметил, что в настоящее время между Арменией и Азербайджаном существует громадная асимметрия в сфере военной мощи, и в этой ситуации нет эффективного сдерживающего фактора. Поэтому Армения пытается диверсифицировать свои отношения, находясь в поисках новых партнеров.
«Интересно, что многие из этих партнеров находятся вдали от региона. В этом смысле возникают вопросы о намерениях этих сил. Думаю, что на этот счет существуют различные точки зрения. Например, партнерство с Великобританией. Если не ошибаюсь, первый стратегический диалог между Лондоном и Ереваном состоялся 13 ноября прошлого года. Говорили и о сотрудничестве в сфере управления и торговли, упоминалась и сфера обороны. Но я думаю, нам нужно четко понимать, что на самом деле туда включено. Речь шла об обучении лидерству, английскому языку, информированию о минной опасности и поддержанию мира. Так что это не обязательно связано с наступательными военными возможностями.
Думаю, что это в определенной степени относится и к французской поддержке, которая, по данным публикациям, связана с приобретением систем оборонительного вооружения. И то же самое, я думаю, будет и с Европейским фондом мира Евросоюза. Это был бы нелетальный тип поддержки. Поэтому я думаю, что восстановление какой-либо сдержанности будет долгим и очень трудным. Это только усиливает давление, необходимое для достижения соглашения путем переговоров между сторонами», – отметил Броерс.
Эксперт сомневается, что опора Армении на поддержку США защитит ее. По его словам, у США действительно есть долгосрочные интересы в регионе, но эти интересы «иногда переоцениваются».
«Наиболее жизненно важные интересы США лежат в прилегающих регионах за пределами Южного Кавказа: этот регион стал важным для Соединенных Штатов в контексте других политических приоритетов. В каком-то смысле последние 30 лет были довольно аномальным периодом, когда Запад проявлял интерес к Южному Кавказу. Почему так произошло? После окончания холодной войны сразу же последовала глобальная война с терроризмом. Хотя эти приоритеты диктовались энергетической безопасностью НАТО и Европы, однако речь не шла о долгосрочных жизненно важных интересах. Вот с чем связан комментарий президента России о внерегиональных силах, которым нет места на Южном Кавказе. Поэтому степень интереса региона западными державами преувеличена», – сказал Броерс.
Эксперт напомнил, что Армения закупает оружие у Индии и резко увеличивает свои военные расходы, в то же время Азербайджан приобретает вооружение у Израиля и других своих партнеров. Он заявил, что эта гонка вооружений подтверждает: ситуация в регионе накаляется.
В то же время Броерс не считает обоснованными спекуляции и опасения касательно того, что Азербайджан нападет на Армению. По его мнению, у Баку нет таких намерений, хотя не исключено, что в ближайшие месяцы на границе произойдут небольшие столкновения. Эксперт подчеркнул, что все будет зависеть от прогресса в мирных переговорах.