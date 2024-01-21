Эльяс Шафиев, собкор 14:17

Геополитическая ситуация, в которой оказалась Армения, полна опасной неопределенности: все происходящее здесь очень напоминает геополитические игры, решившие судьбу Южного Кавказа в начале ХХ века. Такое мнение выразил Лоуренс Броерс, известный эксперт по Южному Кавказу, программный директор Международной кризисной группы. В интервью армянской службе «Радио Свобода» Броерс напомнил, что границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты по известным причинам. Есть, правда, узкая граница с Ираном: хотя исламская республика в определенном смысле является партнером Армении, однако это партнерство весьма ограничено. Отношения же с Грузией во многом зависят от Азербайджана и Турции. «Это очень нестабильная ситуация, и мы действительно видим некоторые мнения, которые указывают на то, что все это напоминает геополитику начала ХХ века. Тогда региональные державы во многом и предопределили судьбу Южного Кавказа», – сказал эксперт.

Броерс заявил, что после карабахской войны Турция вернулась на Южный Кавказ в качестве региональной державы и готова применить силу, чтобы изменить результаты в свою пользу. По мнению эксперта, это часть более широкой геополитической конкуренции за многополярный мир. Западные ценности и институты здесь постепенно ослабевают, и для Армении складывается ситуация хрупкой, уязвимой и опасной неопределенности. Эксперт напомнил, что в такой ситуации Ереван ищет другие источники поддержки, в том числе Францию. Броерс подчеркнул, что Россия на протяжении 30 лет старается поддерживать хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Позиция Москвы по карабахскому конфликту всегда отличалась от конфликтов в Южной Осетии и Абхазии: Россия никогда не рассматривала возможность признания сепаратистской «Нагорно-Карабахской Республики». Сейчас, по мнению Броерса, Азербайджан является более «логичным» партнером для России в регионе, чем Армения. Территория этой страны больше, чем у Армении, она имеет прямые границы с Россией и является государством с большой геополитической значимостью ввиду географических связей с Ираном и Южной Азией. Эксперт заявил, что для России Азербайджан является важным связующим элементом большого евразийского проекта, включающего Турцию и Центральную Азию. Он отметил, что влияние России в регионе, похоже, ослабло, но добавил, что на самом деле это «полностью контролируемое ослабление».

«Россия более чем способна адаптироваться к различным обстоятельствам. Я думаю, что это существенно отличается от западной рецессии, которая, напротив, не контролируется и даже не признается», – считает Броерс. Эксперт отметил, что в настоящее время между Арменией и Азербайджаном существует громадная асимметрия в сфере военной мощи, и в этой ситуации нет эффективного сдерживающего фактора. Поэтому Армения пытается диверсифицировать свои отношения, находясь в поисках новых партнеров. «Интересно, что многие из этих партнеров находятся вдали от региона. В этом смысле возникают вопросы о намерениях этих сил. Думаю, что на этот счет существуют различные точки зрения. Например, партнерство с Великобританией. Если не ошибаюсь, первый стратегический диалог между Лондоном и Ереваном состоялся 13 ноября прошлого года. Говорили и о сотрудничестве в сфере управления и торговли, упоминалась и сфера обороны. Но я думаю, нам нужно четко понимать, что на самом деле туда включено. Речь шла об обучении лидерству, английскому языку, информированию о минной опасности и поддержанию мира. Так что это не обязательно связано с наступательными военными возможностями. Думаю, что это в определенной степени относится и к французской поддержке, которая, по данным публикациям, связана с приобретением систем оборонительного вооружения. И то же самое, я думаю, будет и с Европейским фондом мира Евросоюза. Это был бы нелетальный тип поддержки. Поэтому я думаю, что восстановление какой-либо сдержанности будет долгим и очень трудным. Это только усиливает давление, необходимое для достижения соглашения путем переговоров между сторонами», – отметил Броерс.