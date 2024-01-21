Абдоллахиан собрался в Пакистан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетит Пакистан. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Ирана и Пакистана.
После телефонного разговора министров иностранных дел Пакистана и Ирана обе стороны договорились, что послы двух стран должны вернуться на свои места до 26 января.
Визит состоится 29 января по приглашению пакистанского коллеги Джалиля Аббаса Джилани.
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