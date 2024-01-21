Абдоллахиан собрался в Пакистан

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетит Пакистан. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Ирана и Пакистана.

После телефонного разговора министров иностранных дел Пакистана и Ирана обе стороны договорились, что послы двух стран должны вернуться на свои места до 26 января.

Визит состоится 29 января по приглашению пакистанского коллеги Джалиля Аббаса Джилани.