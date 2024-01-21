В Украине ответили Фицо о территориальных уступках России обновлено 16:33
Министерство иностранных дел Украины в ответ на предложение словацкого премьер-министра Роберта Фицо по территориальным уступкам России заявило, что о "территориальном компромиссе" не может быть и речи.
"Не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны", - заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Он сказал, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в частности, в Кошицкий, Прешовский и другие словацкие края.
"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", - отметил представитель украинского министерства.
***14:26
Украина должна отдать оккупированные территории России и отказаться от членства в НАТО, чтобы положить конец войне. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что русские покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — сказал Фицо в интервью общественному телеканалу RTVS.
Он также заявил, что Словакия будет блокировать заявку Украины на вступление в НАТО. Об этом Фицо пообещал сообщить украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю на встрече, которая должна состояться 24 января в Ужгороде.
Также, по его словам, Словакия больше не будет поставлять вооружение в Украину, но не станет препятствовать коммерческим поставкам оружия: «Пусть кто хочет делает что хочет, делает деньги на оружии. Словацкие компании не будут — американские будут».
При этом Фицо заверил, что поддержит вступление Украины в ЕС: «Однако они должны выполнить все необходимые требования, поскольку страна, не соответствующая им, не может быть частью Евросоюза».
Фицо считается пророссийским политиком. После его прихода к власти Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры, которое было прервано после начала войны в марте 2022 года.