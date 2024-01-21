Министерство иностранных дел Украины в ответ на предложение словацкого премьер-министра Роберта Фицо по территориальным уступкам России заявило, что о "территориальном компромиссе" не может быть и речи.

"Не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны", - заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он сказал, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в частности, в Кошицкий, Прешовский и другие словацкие края.

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", - отметил представитель украинского министерства.