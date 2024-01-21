Саудовская Аравия: Слово за Израилем

Нормализация отношений Саудовской Аравии с Израилем будет возможна только при условии прогресса на переговорах с палестинцами, сказал министр иностранных дел королевства принц Фейсал бин Фархан в интервью CNN.

Он подчеркнул, что создание палестинского государства должно принять необратимый характер: «Мы полностью готовы к диалогу. Не только Саудовская Аравия, весь арабский мир. Я надеюсь, что и израильтяне готовы. Слово за ними».

Принц призвал Израиль прекратить военные действия в секторе Газа: «На наших глазах Израиль крушит Газу, ее гражданское население. Это неприемлемо, этого следовало бы избежать. Израиль должен остановиться».