Германия хочет стать «правой»

В Германии в оппозиционной ХДС произошел раскол: часть партийцев из группы WerteUnion (Союз ценностей), которая ориентируется на правых избирателей, проголосовала за выход и создание новой партии. Об этом говорится в публикации Euractiv.

Это произошло на фоне обострения борьбы за правых избирателей в Германии и все большего общественного гнева из-за роста правого экстремизма.

Члены WerteUnion проголосовали в субботу за разрыв связей с ХДС и поручили лидеру группы и бывшему главе внутренней секретной службы Гансу-Георгу Маасену создать одноименную партию.

«Члены (WerteUnion) подавляющим большинством проголосовали за создание партии с таким же названием», – заявил Маасен.

Новая партия будет поддерживать консервативную политику и поможет осуществить «политический поворот» в Германии, сказал Маасен в интервью агентству DPA вскоре после того, как обнародовал свои планы.

WerteUnion была основана в 2017 году как неофициальная подгруппа правоцентристского ХДС членами, недовольными центристской политикой бывшего канцлера ХДС Ангелы Меркель.

Правые партии по всей Европе в последние месяцы набирают популярность в опросах общественного мнения, что вызывает ожесточенную борьбу за поддержку правого электората.