Азербайджан – региональная космическая держава

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Азербайджан успешно развивает национальную космическую отрасль. Это адекватный ответ страны на современные глобальные вызовы и тенденции, ее продвижение к цели, поставленной Четвертой промышленной революцией. Президент Ильхам Алиев четко и конкретно выразил цель: «Азербайджан должен стать лидером Четвертой промышленной революции». И программа строительства и развития космической отрасли занимает сегодня особое место среди масштабных проектов, реализуемых в стране для обеспечения технологического развития и формирования инновационного общества.

Начало новой космической истории В 2008 году была принята Государственная программа «О создании и развитии космической отрасли в Азербайджанской Республике». Этот документ и заложил начало новой космической истории Азербайджана. А уже в 2010 году с целью запуска, управления и эксплуатации спутников было создано Открытое акционерное общество «Азеркосмос». Спустя еще 3 года произошло историческое для Азербайджана событие: в 2013 году на орбиту был выведен первый спутник Азербайджана – телекоммуникационный спутник Azerspace-1. Вскоре были предприняты дальнейшие шаги по развитию космической сферы: в 2014 году был запущен спутник дистанционного наблюдения Земли Azersky, а в 2018 году выведен на орбиту телекоммуникационный спутник Azerspace-2. Таким образом, Азербайджан стал первой космической страной региона и полноправным членом международного «космического клуба». А спутниковый оператор «Азеркосмос» распоряжением президента Ильхама Алиева с 2021 года действует как Космическое агентство Азербайджанской Республики. В настоящее время агентство является официальным представителем страны на мировой космической арене.

Поддержка национальной безопасности, вклад в экономическое развитие Спутники, принадлежащие и управляемые Азербайджаном, служат информационной безопасности страны и национальной государственности. Реализация космических спутниковых проектов полностью устранила зависимость Азербайджана от других стран в космической сфере. Страна превратилась из импортера в экспортера услуг в этой сфере. Спутники - источник национальной безопасности, а также коммерческий проект «Азеркосмос» завоевал уникальную позицию на мировом и региональном рынке спутниковых услуг, предоставляя услуги более чем 200 клиентам из 50 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии посредством телекоммуникационных спутников и космических решений. Это служит укреплению и развитию экономики Азербайджана. За телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги Азербайджан заработал более 550 миллионов манатов. В 2023 году полностью погашены кредитные обязательства на общую сумму 206,2 миллиона долларов США. Из них 116,6 миллиона долларов - по производству первого в Азербайджане телекоммуникационного спутника Azerspace-1 и 89,6 миллиона долларов - по орбитальным услугам. Уникальное и выгодное географическое положение Азербайджана, стабильность и высокие темпы экономического развития привлекли внимание мировых космических компаний. В стране создана наземная инфраструктура делового назначения итальянских, японских и китайских компаний. В настоящее время в Главном центре управления наземными спутниками Бакинского телепорта обслуживают около 20 наземных станций, принадлежащих различным международным компаниям. Большим успехом является партнерство Агентства космических программ Европейского союза с «Азеркосмосом» в расширении Европейской службы геостационарной навигации (EGNOS) и проделанной работе по размещению наземных антенн в Главном наземном центре управления спутниками.

Azersky в годы войны и послевоенный период Помимо телекоммуникационных спутников, Azersky также сыграл важную роль в защите национальной безопасности и донесении правды о стране до мирового сообщества. Благодаря этому спутнику регулярно отслеживались пожары, возникаюшие на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, и оценивался нанесенный ущерб. А по результатам космического мониторинга рудных месторождений, расположенных в этом регионе, оценены изменения, произошедшие в районах добычи. Azersky также сыграл важную роль в победе азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году. С помощью спутника можно было следить за перемещениями противника и предотвращать его провокации. Возможности спутника Azersky широко использовались при определении экономического потенциала освобожденных территорий в послевоенный период. Как отметил президент Ильхам Алиев, «использование спутников как во время войны, так и после войны дало нам большое преимущество». В рамках «Государственной программы развития служб дистанционного наблюдения Земли через спутники в Азербайджанской Республике на 2019-2022 годы» реализовано более 400 проектов в сфере сельского хозяйства, экологии, градостроительства, кадастра и других областях с использованием спутниковых снимков. 137 из них были исследовательскими проектами. Особенно пригодились услуги Azersky при составлении в стране карты сельскохозяйственных культур, закладке оливковых и фундуковых садов, выборе подходящих территорий для создания крупных пчелиных ферм, мониторинге орошения на хлопковых полях и аномалиях, возникающих в вегетационный период. Наконец, уже три года «Азеркосмос» проводит космический мониторинг и готовит ежегодный «Отчет об оценке воздействия глобальных климатических изменений на Азербайджанскую Республику». Рост актуальности этой темы требует от «Азеркосмоса» больших усилий и внимания. Роль спутников в управлении национальными кадрами С запуском Azerspace-1 началась активная подготовка инженеров различных направлений в космической сфере, профессиональных специалистов по эксплуатации спутников. В этой сфере формировался человеческий потенциал страны. В настоящее время Азербайджан входит в число немногих стран, которые управляют и обслуживают свои спутники силами собственного персонала. Сегодня при «Азеркосмосе» действует Центр исследований и разработок, который занимается инновационным творчеством. В целях укрепления космической экосистемы среди молодежи центр реализует проекты, ориентированные на инновации, исследования и разработки, а также проводит мероприятия по повышению осведомленности о космосе. Тысячи молодых людей поддерживают укрепление национальной космической экосистемы в Азербайджане такими мероприятиями.