Подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между украинской и азербайджанской диаспорами, сообщил посол Украины в Баку Владислав Каневский.

«Символично, что это событие произошло именно сегодня, когда украинцы во всем мире отмечают День Соборности. Ведь консолидация усилий всех украинцев является самым мощным оружием, гарантирующим неотвратимую победу Украины и восстановление суверенитета и территориальной целостности.

Меморандум между Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины и Объединенной общиной украинцев в Азербайджане закладывает прочный фундамент для укрепления дружбы между нашими народами и будет способствовать реализации совместных проектов в рамках развития стратегического партнерства между Украиной и Азербайджанской Республикой.

Целью Меморандума также является координация усилий и совместная деятельность украинской и азербайджанской диаспор в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины», - сообщил дипломат.

Каневский принял в здании посольства главу азербайджанской диаспоры в Украине Хикмета Джавадова и главу украинской общины в Азербайджане Тамиллу Мусаеву и поблагодарил их за посильный вклад в реализацию проектов, направленных на оказание поддержки Украине, а также активную личную волонтерскую деятельность по оказанию помощи азербайджанцам за рубежом.