Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:05

На днях на сайте haqqin.az появилась статья о планах России создать в абхазском порту Очамчире инфраструктуру для определенной части российского Черноморского флота. Понятно, что не может быть и речи о том, что эта микроскопическая гавань, которая даже в советские времена не функционировала как полноценный порт, станет военно-морской базой российского флота - у Очамчире и близко нет таких возможностей. Однако сам по себе факт, что какая-то его часть будет базироваться на побережье Абхазии — это уже большой политический вопрос.

По мнению автора статьи, Украина начнет бить по этой базе, что в итоге может привести к втягиванию Грузии в войну. Могу сказать, что в Грузии преобладает точно такое же мнение – ведь формально Очамчире, как, впрочем, и вся Абхазия, являются частью Грузии. В Грузии преобладает точка зрения, что присутствие в Очамчире военного флота России, который в любой момент может оказаться под ударами украинских ракет и БПЛА, может стать серьезной помехой для реализации проекта строительства глубоководного порта Анаклиа, расположенного в 30 километрах от абхазского порта. Если вообще не похоронит окончательно этот проект. Впрочем, так или примерно так считают многие, но не все. К примеру, ваш покорный слуга придерживается противоположной точки зрения. Прежде всего, не факт, что предполагаемые удары ВСУ по Очамчире могут втянуть Грузию в российско-украинскую войну. В Киеве прекрасно понимают, что речь идет об оккупированной территории, которую Тбилиси не контролирует больше тридцати лет. Таким образом, предполагаемые удары по Очамчире будут иметь к моей стране лишь формальное отношение. То есть правительство Грузии для вида выступит с официальной нотой о незыблемости территориальной целостности государства, чем, собственно, и ограничится. Никому и в голову не придет ухудшать с Киевом и без того натянутые отношения, да еще из-за абхазов, которые плевать хотели на территориальную целостность Грузии.

В этом вопросе наверняка активизируется наша прозападная оппозиция, которая потребует от парламента принять резолюции об ответственности России за атаку по суверенной территории Грузии. Но в любом случае никаких претензий к украинцам не будет. Более того, с 1993 года абхазы наверняка подзабыли, как пахнет порох войны и, находясь под тотальной защитой России, давно пребывают в расслабленном состоянии. Так что ракетные удары по территории сепаратистов, которые непонятно еще какие цели поразят, ощутимо поубавят их оптимизм и самоуверенность. Словом, первый вопрос – это чистая формальность. Тем более что у Грузии все равно нет никаких рычагов воздействия ни на Россию, ни на Украину. Следовательно, проявлять активность по поводу базы в Очамчире и возможностей ее обстрелов – занятие, лишенное смысла: когда ваше мнение никого не интересует, самое умное – это многозначительно промолчать. Куда важнее и существеннее вопрос о том, помешает ли наличие российского Черноморского флота в Очамчире строительству грузинского порта Анаклиа? По идее да, и очень. Особенно если учесть, что в 2017 году западные инвесторы практически отказались финансировать проект, поставив перед правительством Грузии невыполнимое условие - гарантии на возврат инвестиций в случае провала проекта. То есть, не рискнув в безоблачном 2017 году вкладывать деньги в строительство гигантского порта, западные инвесторы тем более не сделают это в 2024-м, на третий год полномасштабной войны Украины с Россией.

Да и какому потенциальному бизнесмену нужны ночные кошмары, в которых на территорию нового порта из Очамчире залетает многотонная ракета (естественно, случайно, просто оператор пусковой установки ошибся в расчетах, с кем не бывает!) и хоронит порт, а с ним заодно и 600 миллионов долларов инвестиций?! Учитывая то, как медленно и достаточно вяло реагирует Запад на беспредел хуситов в Красном море, нетрудно догадаться, что за «случайные» прилеты российских ракет ответственность никто не понесет. Ну а теперь ответьте: какой нормальный инвестор вложит при таких вводных деньги в проект Анаклиа? Да никакой! Кроме китайского. Сегодня Грузия находится буквально в шаге от принятия Китаем окончательного решения о строительстве порта Анаклиа. И это будет единственно мудрый шаг. Китайцы не боятся недозагруженности объекта – в конце концов, они его для себя строят. Кроме того, речь идет о стратегически важном проекте, а в таких случаях надежную спину крупному китайскому бизнесу подставляет государство. В отличие от китайских коллег, ведущие западные компании все делают на свой страх и риск. Ваш покорный слуга еще в 2019 году, когда стало очевидно, что западные корпорации не возьмутся за строительство порта, писал то же, что и сейчас – порт Анаклиа будет либо китайским, либо его не будет вообще.