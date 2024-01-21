Россияне сбили украинский Су-25
ПВО РФ сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
ПВО РФ сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.