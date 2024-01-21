В службу «Детская горячая линия Азербайджана», основной целью которой является предоставление социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за 2023 год поступило около 4500 обращений.

На горячую линию, созданную и действующую при поддержке Azercell, поступило 1329 обращений, связанных с юридическими вопросами, 1080 обращений, связанных с психологическими проблемами, и 1004 запроса на тему образования. 718 обращений затрагивали социальные вопросы, а 196 запросов были связаны со здравоохранением. 126 обращений касались других сфер. Из детей, обратившихся за помощью в службу, 53% составляли девочки и 46% - мальчики. 1% обращений был совершен анонимно.

Целевая группа сервиса «Детская горячая линия Азербайджана» включает не только детей в возрасте до 18 лет. В службу могут обратиться все граждане, имеющие отношение к их проблемам. Специалисты службы занимаются рассмотрением заявлений, обеспечивают их переадресацию в соответствующие учреждения, оказывают поддержку детям по широкому спектру вопросов от повседневных до серьезных проблем, таких как домашнее насилие и буллинг, а также регулярно проводят образовательные мероприятия. Следует отметить, что за годы работы сервиса с 2010 по 2023 год на горячую линию поступило более 72 тысяч обращений.

В службу «Детская горячая линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте ([email protected]), через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии (www.childhelpline.az), а также посредством мобильного приложения ushaqqaynarxetti на устройствах с операционными системами iOS и Android.