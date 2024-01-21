Нарышкин раскрывает «шокирующие факты»

США перешли к формированию в Украине «колониальной администрации», заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«США довели до Зеленского настоятельные рекомендации по перестановкам в украинской власти в ходе его визита в Штаты в декабре. На пост премьера Украины Вашингтон продвигает посла этой страны в США Маркарову, на пост министра финансов - Александра Каву, а на должность министра экономики - Тараса Качку», - заявил он.

По словам Нарышкина, американцы якобы «потребовали убрать с государственных постов ряд лиц, утративших доверие Белого дома, в противном случае США угрожают предать гласности «убойное» коррупционное досье в отношении окружения Зеленского».