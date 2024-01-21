Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 15:38

Многие наверняка помнят, что в советские времена евреи, как правило, старались избегать дискуссий о своей национальной принадлежности. Что принципиально отличало их от армян, готовых мериться своей национальностью с кем угодно, даже со «старшим братом». Возможно, именно поэтому коммунисты не очень жаловали первых, зато буквально на каждом углу вовсю возвышали вторых. Но даже в те далекие и смутные времена один из моих друзей, будучи евреем по отцу, с гордостью причислял себя к первым, а о матери-армянке говорил с большой неохотой. И вообще в бакинских еврейско-армянских семьях дети больше склонялись к еврейскому происхождению, нежели к армянскому.

Единственным исключением, только подтверждающим правило, является небезызвестный Гарри Кимович Каспаров (урожденный Вайнштейн), так и не сумевший к своим шестидесяти годам обрести ни родину, ни друзей, ни национальность. В свое время ныне покойная мать 13-го чемпиона мира, уроженка Карабаха Клара Шагеновна, объясняя причину, из-за которой она сменила фамилию 13-летнего сына с Вайнштейн на Каспаров, сослалась на «рекомендацию» легендарного Михаила Ботвинника, якобы сказавшего ей лично, что, имея еврейскую фамилию, ее сын никогда не сможет стать чемпионом мира. На что профессор Михаил Моисеевич Ботвинник – сын раввина, никогда не скрывавший своего происхождения, которое не помешало ему стать чемпионом мира и признанным гуру советской шахматной школы, сказал, что ничего подобного в жизни Кларе Шагеновне не говорил. Все это вспомнилось, когда на глаза мне попалась информация о том, что Армянский национальный комитет Америки (ANCA) вовсю чернит в социальных сетях посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика за то, что, будучи армянином по отцовской линии, он почтил на Аллее шехидов в Баку память жертв трагедии 20 Января, проявив тем самым «нелояльность» по отношению к Армении и армянскому народу. Помимо этого, американские армяне набросились на Дика из-за «антиармянских решений» израильского правительства, словно Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль, пусть даже с армянскими корнями (по материнской линии Джордж Дик – этнический араб, исповедующий христианство – ред.), должен служить интересам Армении, а не страны, гражданином которой является и которой он присягнул на верность.

По счастью, большинство стран в мире, не пользующиеся «армянским аршином», могли бы лишь приветствовать посла Израиля, который, будучи полуармянином и полуарабом, посетил в Баку Аллею шехидов и возложил цветы на могилу Национального героя Альберта Агарунова – этнического еврея, отдавшего жизнь за независимость своей родины, Азербайджанской Республики. Армения, в которой представители «коренной нации» составляют на сегодняшний день 98,1 процента (!!), вряд ли способна понять и уж тем более принять полное отсутствие в соседнем Азербайджане национальной и конфессиональной нетерпимости, при которых азербайджанцы не ставятся выше представителей других национальностей. И тот факт, что посол Израиля склонил голову перед могилой Альберта Агарунова и других героев, рядовые азербайджанцы воспринимают как дань уважения памяти граждан многонационального Азербайджана, отдавших жизнь за свою Родину. Но именно в этом Армянский национальный комитет США видит «вину» израильского посла. А еще, наверное, в том, что на своей странице в соцсети X Джордж Дик «позволил себе» не просто опубликовать пост в связи с трагедией 20 Января, но еще и провести параллель между борьбой народов Азербайджана и Израиля за свободу и самоопределение.

On Jan 20th, Azerbaijan commemorates the tragic loss of 147 innocent lives due to the violence of aggressors bent on crushing Azerbaijan’s national aspirations. Despite the sorrow, the resilient Azerbaijani people persisted in their fight for freedom and self-determination 🇦🇿… pic.twitter.com/R50O9wCf4f — George Deek (@GeorgeDeek) January 19, 2024