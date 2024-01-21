МИД о положительных ответах

Большинство международных организаций дали положительный ответ на официальный запрос Министерства иностранных дел Азербайджана об участии в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах 7 февраля, заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«МИД направил соответствующие ноты в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Содружество независимых государств, Организацию исламского сотрудничества, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств и Молодежную организацию Движения неприсоединения. Мы получили положительные ответы от большинства организаций, которым мы направили приглашения», - отметил Гаджизаде.

Глава пресс-службы также подчеркнул, что «для наблюдения за выборами от зарубежных СМИ поступило множество обращений», точное количество которых станет известно после завершения процесса аккредитации.