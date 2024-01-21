Уроки истории от Медведева
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».
«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселенные украинцами». Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…» - написал Медведев.