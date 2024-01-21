ХАМАС отказал России

Террористическая группировка ХАМАС не намерена выполнять просьбу России освободить всех российских граждан, которые в настоящее время содержатся в плену в Газе. Об этом заместитель председателя политбюро ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил арабской версии российского государственного медиа RT.

«Мы захватывали людей не потому, что они русские или французы. Мы захватили их, потому что они убивают палестинцев и являются израильскими солдатами», - сказал Абу Марзук RT Arab во время 25-минутного интервью, с которым ознакомились The Times of Israel. Он отметил в качестве дополнительного оправдания отказа выполнить просьбу России об освобождении заложников то, что «большинство израильских солдат имеют двойное гражданство».

Большинство из 253 заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС 7 октября во время атаки на Израиль, в ходе которой было убито около 1 200 человек, были гражданскими лицами.