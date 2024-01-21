В Ереване похитили представителя оппозиции
Поступило сообщение о похищении члена блока «Мать Армения» в Совете старейшин Еревана Нарине Айрапетян, в связи с чем инициировано уголовное производство, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян.
«В СК инициировано уголовное производство по пункту 5 части 2 статьи 191 УК Армении. В настоящее время проводится масштабная работа по проверке информации, представленной в сообщении.
Полиции также дано поручение о приобретении сведений, данных, имеющих значение для следствия, и их передаче органу, осуществляющему производство», — отметил Абрамян.
Как сообщали армянские СМИ, 21 января распространилось сведение о том, что 15 января на улице Тотовенц неизвестные лица усадили Нарине Айрапетян в автомобиль неизвестной марки, закрыли ей глаза, а затем доставили в неизвестное место, где мужчина 60-65 лет вел с ней беседу, связанную с ее политической деятельностью, после чего те же люди тем же способом доставили ее на улицу Абовяна и уехали.