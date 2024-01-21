Эрдоган поговорил с турецким астронавтом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по видеосвязи с турецким астронавтом Альпером Гезеравджи, который в составе экипажа Axiom-3 (Ax-3) прибыл на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган пожелал Гезеравджи успехов, отметив, что его достижение станет новым стимулом для подростков.

"Возможно, теперь десятки молодых людей потянутся в эту сферу. Турция уже стала одной из космических стран. Это событие положило начало новому этапу нашей деятельности в космосе", - сказал глава Турции.

Космонавт, в свою очередь, проинформировал Эрдогана о научных экспериментах.

Ожидается, что в рамках 14-дневной миссии А.Гезеравджи проведет на борту орбитальной станции 13 научных экспериментов, разработанных турецкими учеными и исследовательскими институтами.