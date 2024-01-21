Норвегия готовится к войне с Россией

«Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два, может быть, три года, когда мы должны еще больше инвестировать в надежную оборону. Нам нужно наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимый потенциал», - сказал он, добавив, что на данный момент здесь есть «пробелы».

Кристофферсен отметил, что Россия «значительно увеличила» военное производство, переведя предприятия ВПК на круглосуточный режим работы, а также сотрудничает с Ираном и Северной Кореей для пополнения своего арсенала, - это значит, что она вооружится быстрее, чем предполагали в НАТО еще в прошлом году.

«Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Для нас важно встретить неопределенный и непредсказуемый мир с сильной национальной обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать время с пользой», - подчеркнул генерал.

По его словам, в первую очередь страны НАТО должны уделить внимание укреплению своей противовоздушной обороны, а также наращиванию производства дальнобойных ракет, снарядов и запчастей для военной техники.

При этом Кристофферсен признал, что война в Украине поглощает большую часть оружейных запасов Норвегии и других стран Европы. «Это дилемма. Но очень важно, чтобы мы поддерживали Украину тем, что ей нужно, и столько, сколько потребуется. А это, похоже, надолго», - отметил он.

Генерал добавил, что пока поставки вооружения Киеву — «это просчитанный риск». Если бы Норвегии грозило нападение прямо сейчас, то она не могла бы помогать в прежнем объеме, но в текущей ситуации это не так, заверил Кристофферсен, указав на то, что война в Украине отнимает ресурсы и у России.

Генерал подчеркнул, что «в мире сложилась серьезная ситуация с безопасностью», и «никто не знает, каким будет следующий шаг (президента России Владимира) Путина». Он призвал граждан Норвегии также не игнорировать этот факт и подумать о собственной безопасности. «Мы рекомендуем каждому выделить три дня на подготовку и увеличить этот срок, если вы очень уязвимы», - заключил Кристофферсен.