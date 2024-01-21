Минфин о госбюджете

Доходы госбюджета Азербайджана на 2023 год в 33890,5 млн манатов превысили прогноз на 5%, или на 1684,3 млн манатов, составив 35574,8 млн манатов. Об этом сообщает Минфин Азербайджана.

В 2023 году расходы госбюджета были выполнены на 99,5%, или на 36458,5 млн манатов по отношению к прогнозу.

По состоянию на 31 декабря 2023 года внешний государственный долг составляет 6480,7 млн долларов США (11017,2 млн манатов), или 9% валового внутреннего продукта (ВВП).