Российский боец ММА воюет за Украину

В Петербурге заочно арестовали бойца ММА Дениса Дживовского, его обвиняют в участии «в вооруженном конфликте против интересов России». В ноябре его объявили в международный розыск.

Дживовскому 34 года, он родился в России. Состоял в петербургском клубе NordTraining, стал финалистом Кубка мира и чемпионата России по ММА. Известно, что он провел 11 боев и одержал 7 побед.

Дживовский уехал из России еще в 2020 году. В 2022 году вступил в ряды украинского ополчения. Российские телеграм-каналы сообщали, что следователи заметили его на одном из видео в интернете среди бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины. Дживовскому грозит до 20 лет колонии.