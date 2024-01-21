Знаменитый Борис Гельфанд взялся за азербайджанских шахматистов ФОТО
Знаменитый израильский шахматист, обладатель Кубка мира и участник матча за чемпионскую корону Борис Гельфанд будет работать с азербайджанскими шахматистами.
55-летний уроженец Минска сейчас находится в Баку. Сегодня он встретился с президентом Федерации шахмат Азербайджана Махиром Мамедовым и был представлен нашим шахматистам.
Согласно договоренности с Гельфандом, он систематически будет делиться своим огромным опытом с азербайджанскими гроссмейстерами – Говхар Бейдуллаевой, Аян Аллахвердиевой, Магомедом Мурадлы, Айдыном Сулейманлы, Хазаром Бабазаде, Абдуллой Гадимбейли, Вугаром Асадли и другими.