Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:10

На фоне ослабления западной поддержки Украины (Конгресс США, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, препятствуют утверждению пакетов помощи Киеву) российская армия продвигается на Донбассе. Используя сложившийся политический расклад, чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу, российское командование, не считаясь с тяжелыми потерями и бросая в бой все новые бригады, стремится захватить город Авдеевку в Донецкой области.

Бои за Авдеевку, в которой расположен крупный коксохимический комплекс, и где до войны проживало около 30 тысяч человек, идут уже почти пять месяцев. Российская армия атакует город с севера и юга, пытаясь окружить украинскую группировку. По последней информации, бои уже идут на окраинах города, украинские военные блогеры пишут, что Авдеевка скоро будет потеряна. Стремление российского командования любой ценой захватить крупный промышленный центр Украины рассчитано на повышение рейтинга Владимира Путина перед предстоящими президентскими выборами. С другой стороны, потеря Авдеевки вслед за неудачным контрнаступлением ВСУ в Запорожье может окончательно развеять на Западе надежды на победу Украины, что в конечном итоге приведет к усилению давления на президента Зеленского, которого попытаются заставить начать с Москвой переговоры о капитуляции. Аналитики Института мира и войны США (ISW), основываясь на оперативных данных, также подтверждают, что за последние несколько дней российская армия значительно продвинулась в районе Авдеевки, бои уже идут в прилегающих к городу кварталах. Так, геолокация ролика, распространенного в соцсетях, подтвердила, что 21 января российская армия выдвинулась на юго-восточную окраину города по улице Соборной и в районе ресторана «Царская охота».

Украинский военный корреспондент Константин Машовец заявил, что российская армия продвигается по улицам Лермонтова и Колосова, однако аналитики из ISW не располагают визуальными подтверждениями этой информации. Российские и украинские паблики пишут о позиционных боях в районе Водяного, Новобахмутовки, Невельского, Первомайского и Степного. Бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», заявил, что на авдеевском направлении российская армия сосредоточила 40 тысяч военнослужащих. К слову, американские эксперты еще 15 января сообщили, что подразделения группировки «Юг» российской армии вклинились в оборону ВСУ к востоку от авдеевского коксохимического завода (здесь, предположительно, действуют подразделения российской 114-й мотострелковой бригады). Скорость продвижения российских штурмовиков в районе водоочистных сооружений, расположенных рядом с заводом, составляет от 100 до 200 метров в день.

Украинские военные жалуются, что ситуация в Авдеевке критическая, и что в городе уже действуют подразделения российского спецназа, что, по словам бойца 3-й бригады ВСУ «Дацик», вызвало панику у украинских военных. Волонтер Жанна Шидина также подтверждает неблагоприятное положение дел в Авдеевке, указывая на особенно сложную ситуацию в восточной части города. Основным направлением наступления российских войск является район Каменки, откуда они продвигаются в сторону ресторана «Царская охота». А по свидетельству российского военкора Алексея Живова, авангард российской армии уже в Авдеевке. «В Авдеевке работает какая-то наша военная элита, - написал военкор в своем телеграмм-канале «Живов Z». - Такого очень давно не было. Пишут, что в Авдеевку зашли с трех точек». Отметим, что, когда российская армия начала наступление на Авдеевку, она действовала по классической схеме. То есть, после массированной артподготовки в атаку бросалось большое количество бронетехники и живой силы. Но каждый раз украинские бойцы наносили им тяжелые потери. Количество российской боевой техники, потерянной в районе Авдеевки за пять месяцев боев, исчисляется сотнями, а потери в живой силе - десятками тысяч. Как заявил офицер 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Сергей Цехоцкий, за четыре месяца штурмов Авдеевки у русских погибли столько же людей, сколько СССР потерял в Афганистане за десять лет войны. «А ведь это только одна Авдеевка, - пишет Цехоцкий. - После Афгана, как вы помните, СССР развалился. То же самое ждет Россию. Не может быть, чтобы это не сработало».

Примерно, такие же крупные потери при взятии небольшого провинциального городка российская армия понесла в боях за Бахмут, при взятии которого, как подтверждают российские источники, армия потеряла до 30 тысяч человек. Но, судя по всему, даже это не пугает российское командование, которое давно уже преодолело психологический барьер, связанный с огромными потерями, и без колебаний бросает в «мясные штурмы» вновь сформированные бригады. Когда же в боях за Авдеевку эта тактика не дала желаемого результата, русские решили сравнять город с землей. По данным командования ВСУ, с начала 2024 года российская авиация сбросила на Авдеевку двести пятьдесят 500-килограммовых и 1000-килограммовых бомб. Для сравнения, за весь 2023 год россияне сбросили на город всего 149 таких бомб. Словом, по мнению военных экспертов, к моменту, когда русским удастся захватить Авдеевку, город будет полностью уничтожен.