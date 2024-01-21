Названы средства, потраченные на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

В 2023 году на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из госбюджета было выделено 5,588 млрд манатов, говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно информации, 4,8 млрд манатов, или 85,9% из этих средств, выделены из бюджета непосредственно на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Кроме того, 145,4 млн манатов, или 2,6%, пришлись на долю Резервного фонда президента, 145,3 млн манатов, или 2,6%, - Резервного фонда госбюджета, 32,5 млн манатов, или 0,6%, - государственных капитальных вложений (инвестиции), 464,8 млн манатов, или 8,3%, - средств, выделенных за счет других источников в бюджете.