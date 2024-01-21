В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и главы Бакинского завода по переработке фундука Азада Джавадова, обвиняемых в совершении преступления в сговоре с должностными лицами ОАО «Международный банк Азербайджана».

Как сообщает haqqın.az, на состоявшемся сегодня заседании суда гособвинитель, заявив, что обвиняемые должны быть признаны виновными по предъявленным им обвинениям, потребовал приговорить Д.Халилова к 9 годам и 6 месяцам, а А.Джавадова - к 9 годам лишения свободы. Применив статью 66 УК Азербайджана, прокурор предложил увеличить срок наказания Халилова до 15 лет, Джавадова - до 13 лет и 6 месяцев.

Чуть позже был зачитан приговор, согласно которому общий срок наказания Д.Халилова увеличен до 14 лет и 9 месяцев, а А. Джавадова - до 12 лет и 6 месяцев.

Согласно обвинению, Халилов и Джавадов, выполняя указания тогдашнего руководства Межбанка, направляли своих сотрудников в различные филиалы банка. Здесь на имя этих работников оформлялись кредиты, однако деньги им не выдавались. Таким образом, было незаконно получено 6 миллионов 642 тысячи манатов. Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

Как выяснилось в ходе процесса, в отношении Халилова и Джавадова, состоявших в дружеских отношениях с Джахангиром Гаджиевым, уже выдвигались судебные иски по аналогичным обвинениям. В частности, в отношении Дуньямина Халилова остаются в силе два приговора суда.