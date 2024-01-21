МИД Кыргызстана требует от властей России ответа

МИД Кыргызстана отреагировал на прошедший на стройке в Екатеринбурге рейд российских силовиков, заставивших ходить гуськом рабочих, в числе которых были и киргизы. Ведомство потребовало проверить действия российских силовиков, сообщается в пресс-релизе министерства.

Скандальный инцидент произошел 17 января на одной из стройплощадок в Екатеринбурге. В Telegram-каналах распространились видео с рабочими, которые ходят гуськом. Всего были проверены 150 человек, четырем из них выдали повестки в военкомат, восьмерых депортируют. По словам начальника свердловского главка МВД Валерия Горелых, рейды прошли на нескольких стройплощадках, всего было составлено 12 пакетов документов на выдворение иностранных граждан с территории РФ. Он подчеркнул, что подобные мероприятия продолжатся.

В МИД Кыргызстана заявили, что в числе проверяемых были 40 граждан республики, и у них нарушений не выявили. Министерство отмечает, что примененные силовиками методы «унижали достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность», и киргизская Генпрокуратура принимает меры по организации проверки российской стороной правомерности действий сотрудников правопорядка.

«… МИД Кыргызстана инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся—граждан из Кыргызстана»,— добавили в МИД.