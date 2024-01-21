В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание по уголовному делу бывшего ректора университета «Тяфяккюр» Мушвига Атакишиева, а также Самира и Даяната Гулиевых, обвиняемых в убийстве проректора учебного заведения Тариеля Ахмедова по «заказу» Атакишиева.

Причиной убийства стало то, что Мушвиг Атакишиев видел в Ахмедове конкурента и опасался, что тот когда-нибудь займет его кресло. На убийство проректора обвиняемый «отрядил» своего племянника, сотрудника полиции Даяната Гулиева. Тот, в свою очередь, поручил совершить убийство своему другу Самиру Гулиеву – за 40 тысяч долларов. И пообещал присматривать за последним в тюрьме, если дело раскроется.

О личности жертвы Даянат Гулиев ничего своему другу не рассказал. К слову, он и передал Самиру орудие убийства – вышеупомянутую железную трубу. Свою жертву убийца выслеживал больше двух недель – в районе ресторана «Кактус». Преступление он совершил в пять утра, когда ничего не подозревающий Ахмедов занимался спортом на открытом воздухе. Совершив убийство, Гулиев, по собственному признанию, поехал в родной Имишли. О смерти Ахмедова в больнице Гулиев узнал на следующий день – из новостей. На тот момент он не знал, что убийство «заказал» Мушвиг Атакишиев.

Обвиняемый Даянат Гулиев рассказал, что изначально Ахмедова никто не планировал убивать: проректора хотели лишь припугнуть. После совершения преступления у него начали портиться отношения с дядей-ректором. Спустя определенное время он сам позвонил в полицию и сознался в содеянном.

Мушвиг Атакишиев же оправдывался тем, что покойный Тариэль Ахмедов угрожал ему, открыто говорил о планах занять кресло ректора и даже грозился «нашить» на своего шефа уголовное дело. Атакишиев сказал, что организовать нападение на проректора решился, когда уже «не оставалось других вариантов». И также заявил, что убивать Ахмедова не планировал.

Судебный процесс продолжится 31 января.